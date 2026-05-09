Amici 25 eliminato e riassunto ottava puntata del Serale | Nicola emoziona

L’ottava puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con l’eliminazione di un concorrente. Durante la serata, sono stati presentati diversi momenti di esibizione e emozioni, con un particolare focus su un allievo che ha ricevuto molti apprezzamenti. La trasmissione sta per arrivare alla fine della sua stagione, che si concluderà domenica 17 maggio con la finalissima.

Amici di Maria De Filippi è ormai agli sgoccioli e prestissimo - precisamente domenica 17 maggio - anche questa edizione del talent show di successo di Canale 5 giungerà al capolinea. I giovani talenti rimasti in gara, tra un'esibizione e l'altra giudicate da Elena D'Amario, Amadeus, Gigi.🔗 Leggi su Today.it

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Amici 25 | eliminato terza puntata del serale | ecco chi è stato eliminato |

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