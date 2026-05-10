Amici 25 clamoroso in semifinale | nessun eliminato e finale a sei

Nella semifinale di Amici 25, nessun concorrente è stato eliminato, portando a una finale con sei partecipanti. La decisione è stata presa dalla produzione e dalla giuria, che hanno deciso di non eliminare nessuno degli allievi in gara. L'episodio ha suscitato sorpresa tra il pubblico, che si aspettava almeno un'uscita. La finale si svolgerà con il gruppo completo di sei concorrenti.

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La semifinale del Serale di Amici 25 si chiude con una decisione inattesa: produzione e giuria scelgono di non eliminare nessun allievo. Tutti i sei concorrenti conquistano la finale tra sorpresa e momenti di tensione. La semifinale di Amici 25 si è trasformata in una serata piena di colpi di scena. Dopo oltre tre ore di esibizioni, tensione e attesa, produzione e giudici hanno deciso di mandare tutti e sei gli allievi in finale, premiando il percorso fatto durante l'edizione. Una scelta già vista in passato nel talent di Maria De Filippi. Gli ascolti della semifinale: Amici resta leader del sabato sera La puntata del 9 maggio ha confermato il dominio del programma nel sabato sera televisivo.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, clamoroso in semifinale: nessun eliminato e finale a sei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25, Colpo di Scena - Ecco chi è Stato Eliminato Nel Primo Serale Notizie correlate Serale Amici 25: chi è stato eliminato al ballottaggio della semifinaleLa semifinale del serale di Amici 25, registrata il 7 maggio 2026, porta i primi verdetti importanti in vista della finale. Serale Amici 25, anticipazioni semifinale 9 Maggio 2026: spoiler eliminato, finalisti e possibile ballottaggioLa fase serale di Amici 25 entra nel momento decisivo con la semifinale in programma il 9 maggio 2026.