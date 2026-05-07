Serale Amici 25 anticipazioni semifinale 9 Maggio 2026 | spoiler eliminato finalisti e possibile ballottaggio

La semifinale di Amici 25 si terrà il 9 maggio 2026, segnando un momento importante del programma serale. La puntata, che mette in gioco i concorrenti più avanzati, si avvicina a determinare i finalisti della stagione. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sugli eliminati o sui possibili ballottaggi, lasciando in sospeso le prossime scelte che influenzeranno la finale.

La fase serale di Amici 25 entra nel momento decisivo con la semifinale in programma il 9 maggio 2026. La puntata, registrata il 7 maggio, definirà i nuovi equilibri tra gli allievi ancora in gara e accompagnerà il percorso verso la finale. Tra ospiti annunciati, possibili eliminazioni e primi segnali sui finalisti, il clima si fa sempre più competitivo. Semifinale Amici 25: le possibili novità sulle squadre La registrazione della semifinale di Amici 25. La settima puntata del serale di Amici 25 viene registrata giovedì 7 maggio 2026. Si tratta di un appuntamento cruciale perché porterà alla semifinale in onda sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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