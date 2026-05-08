Serale Amici 25 | chi è stato eliminato al ballottaggio della semifinale

Nella semifinale del serale di Amici 25, registrata il 7 maggio 2026, sono stati annunciati i primi eliminati al ballottaggio. L’evento ha segnato un passaggio decisivo verso la finale, con i concorrenti che hanno affrontato una fase di voto e confronto diretto. I risultati definitivi sono stati comunicati durante la puntata, determinando chi proseguirà il percorso e chi dovrà lasciare il programma.

La semifinale del serale di Amici 25, registrata il 7 maggio 2026, porta i primi verdetti importanti in vista della finale. Tra sfide, tensioni tra professori e assegnazioni delle maglie, emergono anche indiscrezioni sui possibili eliminati tra i cantanti ancora in gara. Giudici e ospiti in studio. Per la semifinale sono presenti i giudici Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio, con la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio. Tra gli ospiti spazio a Alessandro Cattelan, Belen Rodriguez e Giulia Michelini. Sul palco anche Irama, che canta “Cabana”, e Giordana Angi con “Quando poi ci lasceremo”. Semifinale Amici 25: i primi finalisti confermati in studio Le squadre rimaste in gara.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Amici 25 - Chi è stato eliminato - quinta puntata

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