Amici 2026 tutti in finale

Il talent show Amici 2026 ha annunciato i sei finalisti che si contenderanno il titolo nella finale in diretta su Canale 5 domenica 17 maggio. Nella semifinale, nessun concorrente è stato eliminato e tutti hanno ottenuto il pass per la fase conclusiva del programma, che vedrà i partecipanti sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria. La lista dei finalisti comprende quindi tutti gli allievi arrivati fino a questo punto.

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