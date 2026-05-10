Amici 2026 tutti in finale
Il talent show Amici 2026 ha annunciato i sei finalisti che si contenderanno il titolo nella finale in diretta su Canale 5 domenica 17 maggio. Nella semifinale, nessun concorrente è stato eliminato e tutti hanno ottenuto il pass per la fase conclusiva del programma, che vedrà i partecipanti sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria. La lista dei finalisti comprende quindi tutti gli allievi arrivati fino a questo punto.
Amici 2026 ha definito i finalisti che domenica 17 maggio, in diretta su Canale 5, si sfideranno per la vittoria: dei sei allievi arrivati in semifinale, nessuno è stato eliminato e tutti hanno staccato il pass per la finale. Il verdetto è stato svelato durante la messa in onda della puntata su Canale 5, registrata giovedì, quando i tre allievi finiti al ballottaggio finale e quindi a rischio eliminazione – i cantanti Elena, Angie e Lorenzo – hanno scoperto che nessuno dovrà abbandonare il programma. La prima si è guadagnata di diritto il posto di quarta finalista, mentre tra gli altri due ad inizio finale si stabilirà chi dovrà subito dire addio ai sogni di gloria.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Amici 25 - Nicola - Aria
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