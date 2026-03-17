È stata annunciata ufficialmente la composizione della giuria del serale finale di

Il mistero è risolto. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la giuria del serale di "Amici 25" sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Si chiude così il toto-nomi che per settimane ha infiammato i social, con ipotesi che andavano da Irama a Emma, da Elisa a Rossella Brescia. A confermare l'indiscrezione anche gli indizi che i social del programma hanno seminato per stuzzicare la curiosità del pubblico. Dopo una prima serie di indizi più generici - un collezionista di modellini d'aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino da Nuova Delhi - una seconda ondata di dettagli ha permesso di delineare con certezza la formazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svelata la giuria del serale finale di Amici: ecco tutti i nomi grazie agli indizi

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Il Serale di #Amici25 sta per arrivare

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