Amici anticipazioni sabato 9 maggio | in finale tutti i ballerini

Sabato 9 maggio andrà in onda l’ultima puntata di Amici, con tutti i ballerini che si sono qualificati per la finale. Durante la trasmissione, i ballerini hanno ottenuto il pass per l’ultimo appuntamento, mentre i cantanti sono stati eliminati al ballottaggio. La puntata si è conclusa con la decisione di far partecipare alla finale solo i ballerini, lasciando fuori tutti i cantanti ancora in gara.

Amici, anticipazioni sabato 9 maggio. I ballerini staccano tutti il biglietto per la finale, al ballottaggio finiscono tutti i cantanti in gara. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione della puntata di Amici di sabato 9 maggio. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it in questa puntata scopriamo che i ballerini accedono, tutti alla finale. I cantanti ancora in gara, invece, sono finiti al ballottaggio. Dopo le eliminazioni delle scorse settimane, il quadro del Serale di Amici 25 si restringe sempre di più. Nella squadra Zerbi-Cele restano Elena per il canto e Emiliano e Nicola per il ballo. Per Emanuel Lo e Anna Pettinelli è rimasto il solo Alessio, mentre la squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini può ancora contare sui cantanti Angie e Lorenzo.🔗 Leggi su 2anews.it

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