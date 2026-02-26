"Il prossimo 2 marzo partiranno i lavori sul primo tratto di via Rossi: ci saranno i divieti di sosta per circa cento metri sulla strada stessa. Contemporaneamente, saranno ripristinati i parcheggi su via Fucini". Lo ha dichiarato il sindaco Daniele Vanni per fare il punto della situazione in merito allo stato d’avanzamento del maxi-progetto "Vinci Immaginari Futuri", l’operazione da quasi quattro milioni di euro in corso con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si pone l’obiettivo di valorizzare e riqualificare Vinci capoluogo. Per fare il punto, ma anche per fare chiarezza in quanto l’ordinanza firmata dallo stesso primo cittadino lo scorso 20 febbraio che istituisce il divieto di sosta in molteplici vie del borgo dallo scorso lunedì al termine del maxi-cantiere non è passata inosservata agli occhi di diversi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi-cantiere nel centro storico. Scattano divieti di sosta e disagi: "Comprendete e collaborate"

Lavori Enel nel quartiere Libertà, scattano i divieti di sosta e fermataLe limitazioni alla circolazione, che coinvolgeranno alcune strade del rione, saranno attive fino al 30 giugno, nella fascia oraria dalle 7.

Ripristino del manto stradale, operai in azione nel Municipio II: scattano i divieti di sostaLe strade interessate dalle modifiche alla circolazione automobilistica sono i viali Papa Pio XII e Papa Giovanni XXIII, oltre a via Pansini.

Temi più discussi: Maxi-cantiere nel centro storico. Scattano divieti di sosta e disagi: Comprendete e collaborate; San Gallo, il maxi cantiere paralizza il quartiere; Il maxi cantiere di Pedemontana procede: gli aggiornamenti e le novità; Ponte al Pino, scatta la terza fase dei lavori: modifiche alla viabilità e impatto sul traffico.

Maxi-cantiere nel centro storico. Scattano divieti di sosta e disagi: Comprendete e collaborateL’appello del sindaco Vanni a tutti i cittadini: Interventi fondamentali per la riqualificazione della città ... lanazione.it

Centro storico e lavori. La maxi gru è arrivata per il cantiere da 3 milioniE’ ora in fase di allestimento e nei prossimi giorni ci sarà la piena operatività. L’opera di grande impatto interesserà l’intera copertura del complesso. Centro blindato. Maxi gru al lavoro. Aree ... lanazione.it

MACERATA - Il 21 febbraio scattano le modifiche al traffico per i lavori (3-4 settimane) dedicati a completare le opere intorno al nuovo sottopasso. Priorità alla circolazione dei bus. L'assessore Andrea Marchiori: «L’impresa ha organizzato due aree di cantiere - facebook.com facebook

Ponte al Pino, stasera scatta la terza fase dei lavori Dettagli. Il cantiere occuperà la corsia lato stazione Campo di Marte. Riaperta la corsia centrale riservata al TPL e sempre transitabile la direttrice verso via Masaccio INFO comune.firenze.it/novita/area-st… x.com