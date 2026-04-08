Alvaro Morata e Alice Campello non sono più una coppia, ma continuano a condividere la cura dei loro tre figli. Recentemente sono stati visti insieme mentre portavano i bambini a giocare al parco in un’area di Citylife. I due genitori si trovano nello stesso luogo, anche se non sono più in relazione da tempo. La presenza dei figli rappresenta l’unico punto di contatto tra loro.

Ormai Alvaro Morata e Alice Campello non sono più una coppia, ma restano genitori di tre bambini: eccoli a Citylife mentre li portano a giocare al parco Ormai è chiaro cheil matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello è naufragato.Qualcosa tra di loro si è rotto (non per tradimenti) e adesso pensano ad essere dei buoni genitori sebbene il ritorno di fiamma stavolta sembra impossibile. “Ci amiamo ma non ci capiamo” aveva detto il calciatore a febbraio, confermando (in parte) la rottura con la madre dei suoi figli. I due erano già tornati insieme dopo un allontanamento ma stavolta la decisione presa sembra definitiva. A volte l’amore non basta a tenere unita una coppia, a legarli saranno per sempre i loro bambini e su questa strada cercano di proseguire, mantenendo un rapporto collaborativo, per il benessere dei figli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alvaro Morata e Alice Campello: il sereno è tornato, ma solo per i figli

Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli, nessun ritorno di fiamma: “Rapporto distaccato”Alice Campello e Alvaro Morata sono stati avvistati insieme al parco a Milano, ma solamente per stare accanto ai loro figli.

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Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: «Solo per i figli. Si vede il distacco»La distanza tra Alvaro Morata e Alice Campello è sempre più ampia. La crisi non accenna a rientrare e i due sembrano essere destinati all’addio definitivo. Neppure ... corriereadriatico.it

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La distanza tra Alvaro Morata e Alice Campello è sempre più ampia. La crisi non accenna a rientrare e i due sembrano essere destinati all’addio definitivo. Neppure le festività di Pasqua, infatti, sono servite a riavvicinare la coppia che, da ormai diversi mesi, vi - facebook.com facebook

59' Oyuncu degisikligi. Alvaro Morata Anastasios Douvikas Maxence Caqueret Lucas Da Cunha #ComoPisa 3-0 | #SerieA | #ForzaComo x.com