Altro che Roma Manna è un pezzo importantissimo del progetto Napoli

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del calcio italiano: mentre si parla molto di possibili trasferimenti e preferenze tra tecnici, l’attenzione rimane puntata su un dirigente del Napoli, considerato elemento chiave del progetto della squadra. La Roma ha manifestato interesse per un allenatore, ma il club partenopeo mantiene alta l’attenzione su un suo dirigente, ritenuto strategico per le operazioni e la crescita della squadra.

La Roma insiste: a Gasperini piace molto, ma Manna continua a essere un pezzo fondamentale per il Napoli, con il patron azzurro che lo considera una figura cruciale per la continuazione del progetto. Così spiega Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Manna è cruciale per il Napoli. Spiega Romano: “La Roma che apprezza tanto Giovanni Manna. Ve l’abbiamo raccontato: il direttore del Napoli è però un pezzo importantissimo del progetto e, per Aurelio De Laurentiis, rappresenta una figura fondamentale. Per questo non è una situazione semplice come può sembrare, ma l’apprezzamento della Roma è assolutamente confermato, soprattutto da parte di Gian Piero Gasperini, che ha grande stima di Giovanni Manna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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