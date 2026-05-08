Manna la Roma insiste | la contromossa del Napoli e quel retroscena che può cambiare tutto

La Roma ha rinnovato la sua richiesta per il trasferimento del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. La società giallorossa continua a insistere e si prepara a mettere in atto una contromossa. La situazione si fa sempre più tesa tra le due parti, con il Napoli che ha espresso resistenza alla cessione e il club romano che cerca di convincere. Un retroscena potrebbe svelare dettagli importanti sulla trattativa in corso.

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Giovanni Manna rimane al centro di una pressione crescente dalla Roma, che vuole il direttore sportivo del Napoli. I giallorossi intensificano i contatti, consapevoli che il dirigente è legato agli azzurri da un contratto di altri due anni. Manna conteso: Roma e Napoli verso il confronto decisivo. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, la Roma non arretra dalle sue ambizioni. La società capitolina ha identificato nel ds partenopeo il profilo ideale per guidare il proprio progetto, lanciando una sfida diretta a De Laurentiis. Il Napoli, però, non intende cedere facilmente. Manna ha costruito negli ultimi anni una strategia di mercato coerente e la sua permanenza rappresenta un elemento di continuità cruciale per il club.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna, la Roma insiste: la contromossa del Napoli e quel retroscena che può cambiare tutto Guarda cosa hanno detto del NAPOLI Guarda il LORO PRONOSTICO per Roma-Napoli Notizie correlate Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroLa Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata. Leggi anche: Koopmeiners, la notte che può cambiare tutto: Roma-Juve tra campo e mercato Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, Gasperini insiste per Manna: i Friedkin si sono mossi in prima persona; TRIBUNA.COM * SERIE A: LA ROMA CERCA UN NUOVO DS, DI MARZIO ANNUNCIA: GASPERINI INSISTE PER MANNA!, SPUNTA LA POSIZIONE DI ADL; La Roma insiste per Manna, De Laurentiis fa muro e chiede 10 milioni; La Roma insiste per Manna, De Laurentiis fissa il prezzo. La Roma insiste per Manna, De Laurentiis fa muro e chiede 10 milioniA Roma hanno preso una bella fissa per Manna, tanto da continuare questo pressing per portare il giovane ds azzurro alla corte della Lupa ... ilnapolista.it Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroForzAzzurri.net - Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muro La Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata. Il direttore sportivo ... forzazzurri.net #Roma, il casting DS prosegue: a #Manna offerto il triplo di quanto guadagna oggi a Napoli. #Gasperini ha parlato anche con #DAmico, ma c'è anche il Milan x.com Da Roma arrivano nuove indiscrezioni su Manna, ma intanto il DS continua a lavorare per il Napoli pianificando ben tre acquisti per giugno. - facebook.com facebook