Altro che programma elettorale | Gianfranco attacca direttamente i manifesti

In vista delle prossime elezioni, un candidato locale ha deciso di manifestare il proprio dissenso rivolgendosi direttamente ai manifesti elettorali, senza utilizzare il tradizionale comizio o il volantinaggio. Con attrezzi da muratore e un atteggiamento pratico, ha coperto alcuni cartelloni pubblicitari, attirando l’attenzione sulla sua presenza e sul suo modo di fare politica. La sua scelta ha suscitato reazioni tra cittadini e altri candidati, mentre il confronto tra programmi e promesse continua a infiammare il dibattito pubblico.

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Colla, rullo e sudore civico: ad Arezzo nasce il candidato muratore della democrazia AREZZO — C’è chi promette piste ciclabili, chi sogna parcheggi multipiano e chi passa le giornate a litigare nei commenti Facebook. Poi c’è Gianfranco Vecchi, candidato al Comune di Arezzo a sostegno di “Fare” e di Marcello Comanducci sindaco, che ha deciso di saltare direttamente la teoria e buttarsi nel pratico: secchio, colla e attacchinaggio militante sotto il sole aretino. Nel post pubblicato sui social, il candidato filosofeggia come un muratore zen della politica locale: “C’è chi strappa i manifesti degli altri e chi mentre fa attacchinaggio usa la colla dove necessario.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Altro che programma elettorale: Gianfranco attacca direttamente i manifesti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Pd: "Strappati i manifesti". Campagna elettorale: attesi. Bersani, Bonaccini e Conte"In soli due giorni, i nostri manifesti sono stati strappati da ben due tabelloni. Gianfranco Gallo attacca la Regione e Fico: "Attori trattati come incapaci"Mai banale, spesso polemico con le scelte della politica per la cultura, l'attore Gianfranco Gallo punta il dito contro la Regione Campania e Roberto...