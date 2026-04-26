Gianfranco Gallo attacca la Regione e Fico | Attori trattati come incapaci

L'attore Gianfranco Gallo ha criticato pubblicamente la Regione Campania e l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, accusando le istituzioni di trattare alcuni soggetti come incapaci. La sua presa di posizione si inserisce nel contesto di un acceso dibattito sulle politiche culturali e sulla gestione delle risorse pubbliche nella regione, con Gallo che si distingue per toni diretti e senza mezzi termini.

Mai banale, spesso polemico con le scelte della politica per la cultura, l'attore Gianfranco Gallo punta il dito contro la Regione Campania e Roberto Fico. Lo fa partendo da due scelte che non lo hanno convinto: la scelta dell'assessore regionale di settore, Onofrio Ninni Cutaia, e la nomina del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Gianfranco Gallo al CortéSe con “Napolimport”, viaggio tra i napoletani per amore

Al Trianon Viviani Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesiaI prossimi appuntamenti al Trianon Viviani: Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesia.

Contenuti di approfondimento

Gianfranco Gallo attacca la Regione e Fico: Attori trattati come incapaciMai banale, spesso polemico con le scelte della politica per la cultura, l'attore Gianfranco Gallo punta il dito contro la Regione Campania e Roberto Fico. Lo fa partendo da due scelte che non lo ... napolitoday.it

Gianfranco, chi è fratello di Massimiliano Gallo e perché hanno litigato| Umanamente mi dispiace, lo sfogoGianfranco, chi è il fratello di Massimiliano Gallo e perché hanno litigato? Duro sfogo dell'attore: Umanamente mi dispiace Gianfranco Gallo, chi è il fratello di Massimiliano e perché hanno ... ilsussidiario.net