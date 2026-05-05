Nella campagna elettorale in corso, sono stati segnalati due episodi di manifesti strappati in appena due giorni. La formazione politica coinvolta ha comunicato la perdita di alcuni dei propri cartelloni pubblicitari, senza tuttavia fare commenti sulla motivazione di tali atti. L’intervento si concentra sulla richiesta di riflettere sul significato di democrazia e sulla modalità con cui si affrontano le competizioni politiche. Sono attesi i prossimi sviluppi della vicenda.

"In soli due giorni, i nostri manifesti sono stati strappati da ben due tabelloni. Non scriviamo per vittimismo che non ci appartiene ma per porre una domanda: che idea di democrazia ha chi compie questi gesti?". E’ questo il messaggio lanciato sui social dal Partito Democratico di Faenza che ha denunciato pubblicamente vandalismi sui propri manifesti elettorali. "Evidentemente – specificano i dem -, qualcuno non conosce il significato di "leale competizione elettorale". Peccato per loro: noi continuiamo a parlare di idee, non a strappare quelle degli altri". Nel frattempo a meno di venti giorni dal voto prosegue la campagna elettorale e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd: "Strappati i manifesti". Campagna elettorale: attesi. Bersani, Bonaccini e Conte

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