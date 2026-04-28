Dallo Stato soldi solo per i progetti e non per i lavori

Lo Stato finanzia esclusivamente i progetti per le scuole, lasciando a carico delle amministrazioni locali le spese per i lavori di costruzione e manutenzione. Questa modalità di finanziamento si traduce in una mancanza di fondi certi per avviare i cantieri, creando ritardi e problemi di pianificazione. La differenza tra finanziamento di progetti e copertura delle spese di realizzazione risulta evidente nel modo in cui vengono gestiti gli interventi nelle strutture scolastiche.

"Per le scuole lo Stato finanzia solo i progetti ma non i cantieri: senza una programmazione si spreca tempo". L’affondo è del sindaco Marcello Pierucci (nella foto), preoccupato per il futuro di tre progetti che rischiano di essere vanificati se non arriverà "ossigeno" per dar loro una forma. "Due anni fa, grazie alla professionalità dei nostri uffici – spiega – ci siamo aggiudicati un importante bando pubblico del ministero delle infrastrutture da 300mila euro per finanziare la stesura dei progetti per tre fondamentali interventi per la messa in sicurezza sismica e strutturale in altrettanti plessi, ossia le materne ’Ferrarin’ di Lido di Camaiore e le elementari ’Carducci’ di Lido e ’Don Renzo Gori’ della Pieve".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Dallo Stato soldi solo per i progetti e non per i lavori" ZWEI DEUTSCHE sind berühmt in PARAGUAY - WARUM Notizie correlate Leggi anche: È morto Bruno Contrada, un servitore dello stato tradito dallo stato Vladyslav Heraskevych e non solo. La politica può solo imparare dallo sportChi ama lo sport e le sue manifestazioni le più esemplari – ad esempio le Olimpiadi – non può non amare il fatto che le cartografie dello sport... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dallo Stato soldi solo per i progetti e non per i lavori; I soldi agli avvocati, un problema etico; Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Le proteste: Come la taglia nel selvaggio West. Anche gli avvocati contro la maggioranza: Eliminate la norma; DolomitiBus per le Olimpiadi, alla Provincia arriva la prima fattura da 5 milioni: Ancora niente soldi da Roma. Di Maio: Delocalizzazioni vanno fermate, soprattutto se si prendono soldi dallo StatoAbbiamo il problema delle delocalizzazioni da affrontare e che vanno fermato, soprattutto se si prendono soldi dallo Stato. Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro al Welfare, durante una ... affaritaliani.it Soldi pubblici a Fabrizio Corona: dalle casse dello Stato 793mila euro per la docu-serie Netflix Io sono notizia. Aldo Grasso non ci staIo sono notizia, dalle casse dello Stato 793 mila euro sotto forma di tax credit per la docu-serie Netflix su Fabrizio Corona La docuserie su Fabrizio Corona approdata su Netflix non smette di far ... affaritaliani.it Dopo i numerosi attacchi informatici a parlamentari di tutti i gruppi politici, le autorità mettono in guardia i parlamentari della Germania. E c'è chi sospetta un attore controllato dallo Stato #EuropeNews https://l.euronews.com/pZIH - facebook.com facebook Guida al d.P.R. n. 380/2001: dallo stato legittimo alla gestione delle difformità Video corso formativo in moduli Completamente gratuito Condividi conoscenza @LavoriPubblici lavoripubblici.it/video-tecnici/… x.com