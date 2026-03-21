Una valanga si è staccata a 2.400 metri nella zona di Racines, in Alto Adige, causando due morti e cinque feriti, di cui tre in modo grave e due lievi. La Centrale di emergenza di Bolzano ha confermato il bilancio degli incidenti avvenuti nella val Ridanna. Nessun altro dettaglio su cause o circostanze è stato fornito fino a questo momento.

BOLZANO – E’ di due morti e cinque feriti (tre gravi e due lievi) il bilancio della valanga in val Ridanna. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La massa nevosa si è staccata nella zona di Racines, sulla Cima d’Incendio, a 2.445 metri di quota. C’erano 25 persone sul luogo dove si è verificata la valanga che stamattina, 21 marzo 2026, ha interessato la Val Ridanna, in Alto Adige. Tutti escursionisti, appartenenti a comitive diverse. La slavina, nella zona di Cima di Incendio a 2.445 metri di quota, ha coinvolto, come detto, direttamente sette persone. Sei gli elicotteri impegnati nella maxi operazione di soccorso che ha coinvolto circa 80 operatori tra soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Valanga in Alto Adige: due morti e cinque feriti (tre gravi). La massa di neve si è staccata a 2.400 metri nella zona di Racines

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