Alternativa Popolare nomina Calandruccio nuovo responsabile regionale per la sanità

Alternativa Popolare Calabria ha annunciato la nomina di Giuseppe Calandruccio come nuovo responsabile regionale per la sanità. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal partito senza ulteriori dettagli sulla decisione o sul ruolo specifico. La nomina si inserisce nel quadro delle strategie del partito per la gestione delle tematiche sanitarie nella regione.

Giuseppe Calandruccio è stato nominato responsabile regionale per la sanità di Alternativa Popolare Calabria. Noto psichiatra, opera da moltissimi anni a Reggio Calabria e in provincia, distinguendosi per il suo impegno nel settore della salute mentale e dell’assistenza ai pazienti affetti da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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