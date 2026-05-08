Comunali Alternativa popolare nomina Barreca responsabile della circoscrizione Sud

Alternativa Popolare Calabria ha annunciato la nomina di Francesco Barreca come responsabile della quarta circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, che comprende le zone di Ravagnese, Pellaro e Gallina. La decisione è stata comunicata oggi dal segretario regionale del partito. Con questa nomina, l’organizzazione rafforza la presenza sul territorio e prosegue nella sua strategia di radicamento locale.

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Prosegue l’opera di radicamento territoriale di Alternativa Popolare Calabria con la nomina di Francesco Barreca a responsabile della IV circoscrizione (Ravagnese, Pellaro, Gallina) del Comune di Reggio Calabria, ufficializzata oggi dal segretario regionale Massimo Ripepi.Il neo-responsabile ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Nuova nomina in Alternativa Popolare: Massimo Sconti responsabile della V circoscrizioneCresce e si struttura sempre di più Alternativa Popolare Calabria, che continua a rafforzare la propria presenza sul territorio puntando su... Leggi anche: Alternativa Popolare Calabria, Cipriani è il neo responsabile regionale della comunicazione Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuova nomina in Alternativa Popolare: Massimo Sconti responsabile della V circoscrizione; Rivoluzione di Rheggio 743 a.C torna con un evento politico per le comunali; Alternativa Popolare Calabria: nominato il Responsabile della Quinta Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria | NOME; Daniele Amaddeo nominato Coordinatore dei Quartieri di Reggio Calabria per Alternativa Popolare. Alternativa Popolare Calabria: nominato il Responsabile della Quinta Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria | NOMEAlternativa Popolare Calabria continua a rafforzare la propria presenza sul territorio con una struttura organizzativa sempre più capillare e vicina ai cittadini. È stata conferita a Massimo Sconti la ... strettoweb.com Alternativa Popolare Giovani Calabria: nominato il Responsabile delle Politiche Giovanili di Reggio | NOMEAlternativa Popolare consolida la propria presenza a Reggio Calabria con una nuova nomina nella struttura giovanile. È stato ufficializzato Giuseppe Campolo come Responsabile Cittadino delle Politiche ... strettoweb.com Messina, Basile al mercato di Giostra: "con i servizi comunali abbiamo contribuito a dare ordine" facebook