Nuova nomina in Alternativa Popolare | Massimo Sconti responsabile della V circoscrizione

In Calabria, Alternativa Popolare ha annunciato la nomina di Massimo Sconti come responsabile della V circoscrizione. La formazione politica si sta consolidando sul territorio, lavorando per rafforzare la propria presenza attraverso un’organizzazione più articolata e capillare. Questa scelta mira a rendere più efficace l’attività locale e a rafforzare le relazioni con i cittadini nelle zone di competenza.

Cresce e si struttura sempre di più Alternativa Popolare Calabria, che continua a rafforzare la propria presenza sul territorio puntando su un’organizzazione capillare e concreta. In questa direzione si inserisce la nomina di Massimo Sconti a responsabile della quinta Circoscrizione del Comune di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alternativa Popolare Calabria, Cipriani è il neo responsabile regionale della comunicazione Leggi anche: Nuova nomina nella Lega: Gattus è il responsabile regionale per le Pari opportunità Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alternativa Popolare rafforza la sua rete a Reggio: Giuseppe Campolo nuovo responsabile cittadino delle politiche giovanili · ilreggino.it; Reggio Calabria, Concetta Papaianni nominata responsabile cittadino per il benessere animale di Alternativa Popolare · ilreggino.it; Alternativa Popolare Giovani Calabria: nominato il Responsabile delle Politiche Giovanili di Reggio | NOME; Daniele Amaddeo nominato Coordinatore dei Quartieri di Reggio Calabria per Alternativa Popolare. Alternativa Popolare Calabria: nominato il Responsabile della Quinta Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria | NOMEAlternativa Popolare Calabria continua a rafforzare la propria presenza sul territorio con una struttura organizzativa sempre più capillare e vicina ai cittadini. È stata conferita a Massimo Sconti la ... strettoweb.com Alternativa Popolare Giovani Calabria: nominato il Responsabile delle Politiche Giovanili di Reggio | NOMEAlternativa Popolare consolida la propria presenza a Reggio Calabria con una nuova nomina nella struttura giovanile. È stato ufficializzato Giuseppe Campolo come Responsabile Cittadino delle Politiche ... strettoweb.com Alternativa Popolare Calabria: nominato il Responsabile della Quinta Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria | NOME - facebook.com facebook