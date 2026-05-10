Alta tensione allo Zen colpi di fucile e di pistola contro un panificio e una macelleria

Nella zona dello Zen, sono stati registrati episodi di sparatoria che hanno coinvolto due attività commerciali. Un panificio ha subito cinque colpi di fucile che hanno danneggiato la vetrina, mentre una macelleria è stata raggiunta da quattro spari con una pistola. Nessuna delle due attività è stata immediatamente chiusa o danneggiata in modo irreparabile, ma l’episodio ha provocato grande preoccupazione tra i residenti.

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