Alta tensione allo Zen colpi di fucile e di pistola contro un panificio e una macelleria
Nella zona dello Zen, sono stati registrati episodi di sparatoria che hanno coinvolto due attività commerciali. Un panificio ha subito cinque colpi di fucile che hanno danneggiato la vetrina, mentre una macelleria è stata raggiunta da quattro spari con una pistola. Nessuna delle due attività è stata immediatamente chiusa o danneggiata in modo irreparabile, ma l’episodio ha provocato grande preoccupazione tra i residenti.
Cinque colpi di fucile contro la vetrina di un panificio e quattro spari esplosi con una pistola ai danni di una macelleria. Non si arresta la lunga scia di attacchi alle attività commerciali nella zona nord della città. Stavolta è toccato a due esercizi dello Zen, entrambi in via Luigi Einaudi e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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