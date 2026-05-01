Spunta un fucile rubato nel sottotetto dopo le minacce | il sequestro nell' inchiesta per l' agguato con 8 colpi di pistola

Dopo aver ricevuto una denuncia di minacce di morte, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo in una abitazione. Durante la perquisizione nel sottotetto sono stati trovati un fucile e tre cartucce, che sono stati sequestrati. L’indagine riguarda un episodio in cui sono stati esplosi otto colpi di pistola in un'agguato. La scoperta del fucile si inserisce nelle indagini in corso sull’episodio violento.

Raccolgono una denuncia di minacce di morte e scatta il controllo mirato. Perquisizione che permette di ritrovare, e sequestrare, nel sottotetto di un'abitazione un fucile e tre cartucce. Ha 19 anni il denunciato alla Procura di Agrigento. È stato ritenuto responsabile dell'ipotesi di reato di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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