Alpino colto da malore in piazza della Vittoria trasferito in codice rosso al Galliera

Ieri sera in piazza della Vittoria un alpino di 55 anni ha accusato un forte dolore toracico, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici, che hanno stabilizzato la persona prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale Galliera. La dinamica dell’accaduto non è ancora nota, e le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche del caso.

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