Alpino colto da malore in piazza della Vittoria trasferito in codice rosso al Galliera
Ieri sera in piazza della Vittoria un alpino di 55 anni ha accusato un forte dolore toracico, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici, che hanno stabilizzato la persona prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale Galliera. La dinamica dell’accaduto non è ancora nota, e le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche del caso.
Momenti di apprensione ieri sera in piazza della Vittoria, dove un alpino di 55 anni è stato soccorso dopo aver accusato un forte dolore toracico.L’uomo, intorno alle 22, si è recato autonomamente al posto medico avanzato allestito nella piazza in occasione dell’Adunata nazionale degli alpini.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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