Nembro colto da malore in piazza Libertà | 69enne muore davanti al Modernissimo

Da bergamonews.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 69 anni è deceduto nella mattina di sabato 11 aprile in piazza Libertà a Nembro, dopo aver avuto un malore mentre si trovava sulle scale del Modernissimo. Secondo quanto riferito, l’uomo è caduto battendo la testa e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Colto da un malore sulle scale del Modernissimo, cade batte la testa e muore. Un uomo di 69 anni ha perso la vita così nella mattina di sabato 11 aprile in piazza Libertà a Nembro. Era da poco arrivato in sella al suo scooter, verso le 6.45, ha parcheggiato è salito sui gradini del Modernissimo dove c’è un bar quando, forse colto da un malore, ha perso l’equilibrio, è caduto e ha battuto la testa. Chi ha assistito al fatto ha prestato subito i soccorsi e poi ha chiesto l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono arrivate sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Alzano e due automediche, che hanno prestato le cure al ferito ed effettuato una manovra rianimativa, ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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