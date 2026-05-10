Alpini qui a Genova accoglienza calorosa Bergamo protagonista - Foto e video

A Genova sono in corso le celebrazioni dell’adunata degli alpini, con numerosi tricolori esposti nelle strade della città. La manifestazione si concluderà domenica con una grande sfilata, alla quale parteciperanno circa 7.000 alpini provenienti dalla provincia di Bergamo. In diverse zone si possono vedere foto e video dell’evento, che vede Bergamo come protagonista di questa manifestazione.

L’ADUNATA. Tricolore esposto a ogni angolo. Domenica la grande sfilata, attese 7mila penne nere orobiche. Sonzogni: «Il Centenario da noi? Prendiamo le misure». Contro ogni polemica, la città di Genova ha accolto gli alpini in modo straordinario. Il tricolore è esposto in ogni angolo; vie e piazze risuonano di canti alpini e l’atmosfera è quella di una vera festa. Nella folla tanti alpini bergamaschi tra incontri, convivialità, allegria, ricordando i valori che ispirano l’alpinità. Presa d’assalto la Cittadella degli Alpini, con stand in cui sono presenti i reparti degli alpini in armi e le specialità della Protezione civile Ana che si raccontano e propongono ai più piccoli attività per sperimentare cosa significa spegnere un incendio, effettuare un salvataggio, arrampicare o farsi aiutare dai cani per ricercare dispersi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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