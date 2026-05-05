Una donna di Genova ha rivolto insulti agli Alpini, definendoli molestatori e chiedendo loro di andarsene. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra alcuni gruppi di antifascisti e i partecipanti alla prossima adunata degli Alpini nel capoluogo ligure. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche e hanno alimentato il dibattito locale, con la questione che rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Alpini: il nemico pubblico per gli antifascisti. La sinistra genovese ha inquadrato il bersaglio e non vuole lasciarlo, almeno non vuole smettere di tenerlo nel mirino fino a quando, nel capoluogo ligure, si terrà la loro prossima adunata. Il circoletto in rosso sul calendario è già posizionato. Andiamo dall’8 al 10 maggio per il 97° raduno delle Penne Nere. No pasaran è il motto. Gli ultimi insulti? Giusto qualche giorno fa. La data attorno al primo maggio ha solleticato la mano di anonimi scrittori metropolitani che hanno lasciato, sul selciato del centro storico della Superba, alcune scritte. Il tenore dell’inchiostro, arancione per non passare inosservati, va da “attenzione alpini, molestatori in città” a “remigriamo gli alpini”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, da Genova insulti agli Alpini: "Molestatori, via di qui"

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