A Genova, gli alpini sono protagonisti di una manifestazione che ha portato oltre 20.000 persone ad ascoltare un concerto di dj star Charlotte de Witte. L’evento ha visto anche interventi di soccorso e attività tradizionali, come il salvataggio di una vita e il divieto di utilizzo dei muli. Questi elementi hanno creato un mix di momenti diversi, tra tradizione e innovazione, attirando l’attenzione del pubblico presente.

Dopo il successo da 20.000 presenze della dj star Charlotte de Witte, a Genova è il momento delle 90.000 presenze degli alpini. Ieri l’alzabandiera ha dato il via alla 97ª adunata ufficiale delle penne nere che durerà fino a domani. Ma tra gaffe, molestie, furti e contestazioni, la manifestazione è iniziata in salita. Soprattutto per il sindaco glamour Silvia Salis che non ha perso l’occasione per inanellare pasticci. Dopo aver elogiato gli alpini dando loro il benvenuto con un bel «care alpine e cari alpini», accogliendoli «con orgoglio e rispetto», ha fatto poi sgomberare dalla polizia locale un accampamento non autorizzato composto da una decina di tende e un bagno chimico in un giardino pubblico, contestando ai responsabili l’occupazione abusiva di suolo pubblico.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alpini a Genova: dal salvataggio di una vita al divieto per i muli. Tutti i paradossi dell’evento

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