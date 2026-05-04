Alpini a Genova | metro e bus cambiano rotta per l’evento

A Genova, in vista dell’evento degli alpini, alcune linee di bus e la metropolitana modificano temporaneamente il percorso. Le deviazioni coinvolgono diverse tratte urbane e suburbane, con alcune fermate sospese o spostate. I capolinea delle linee extraurbane vengono spostati in punti diversi rispetto alle solite fermate, per favorire la gestione del flusso di persone. Le modifiche sono in vigore nei giorni dell’evento e dureranno fino al termine delle celebrazioni.

? Cosa scoprirai Quali linee bus subiranno deviazioni totali per l'evento?. Dove si sposteranno i capolinea delle linee extraurbane?. Come cambierà il servizio Volabus verso l'aeroporto domenica?. Quando la metropolitana garantirà corse notturne per i cittadini?.? In Breve Metropolitana: corse ogni 6 minuti tra le 13:00 e le 20:00 di sabato e domenica.. Servizio metro attivo tutta la notte tra l'1:00 e le 6:00 di domenica 10 maggio.. Capolinea linee 702-776 spostati alla piastra di Marassi dal 4 al 12 maggio.. Volabus domenica 10 maggio limitato alla tratta Aeroporto-Principe con capolinea in piazza Acquaverde.. Lunedì 4 maggio 2026, Genova prepara i trasporti per la 97esima Adunata degli Alpini che coinvolgerà la città da venerdì 8 a domenica 10 maggio con variazioni massicce al servizio AMT.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpini a Genova: metro e bus cambiano rotta per l’evento Notizie correlate Leggi anche: Adunata Alpini a Genova: rivoluzione bus e metro h24, la guida ai trasporti Via Roma chiude per nove giorni per lavori (e arrivano gli Alpini): i bus cambiano percorsoVia Roma chiude per lavori per una settimana abbondante, da lunedì 4 a martedì 12 maggio 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Adunata Alpini a Genova: rivoluzione bus e metro h24, la guida ai trasporti; Adunata degli Alpini, metro potenziata e bus deviati: ecco come cambia il servizio Amt -; Alpini, ecco come cambiano autobus e metro durante l'Adunata; Genova, trasporto pubblico per l'Adunata degli Alpini: modifiche al servizio di metropolitana e autobus Amt. Adunata degli Alpini a Genova, tutto quello che c’è da sapere: strade chiuse, divieti e il programma degli eventiEcco dove (non) parcheggiare, le limitazioni, ma anche gli eventi e le iniziative collaterali in programma dall’8 al 10 maggio. Ma attenzione che alcune ... ilsecoloxix.it Alpini, ecco come cambiano autobus e metro durante l'AdunataAMT potenzia il servizio della metropolitana e mette in atto variazioni al servizio bus, urbano ed extraurbano, in adeguamento ai provvedimenti previsti sulla circolazione in città ... primocanale.it Onore agli #Alpini #adunata #Genova Isabella Rauti contro le scritte sugli Alpini: “Atti vandalici e vergognosi” - La Voce di Genova https://www.lavocedigenova.it/2026/05/03/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/isabella-rauti-contro-le-scritte- - facebook.com facebook A Genova un altro attacco vergognoso agli Alpini. Giù le mani dalle Penne Nere! x.com