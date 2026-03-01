Massima attenzione Guerra scatta l’allerta in Italia | l’annuncio del ministero

Il ministero ha diffuso un avviso di massima attenzione in Italia a causa dell’escalation in Medio Oriente, dove Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran e si è verificata l’uccisione di Ali Khamenei. La situazione ha portato a un aumento dei livelli di allerta sicurezza nel Paese.

L'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e l'uccisione di Ali Khamenei alza il livello di allerta sicurezza anche in Italia. Il Ministero dell'Interno ha disposto un'immediata stretta sui controlli, temendo possibili ripercussioni sul territorio nazionale e azioni dimostrative contro obiettivi ritenuti sensibili. Il titolare del Viminale Matteo Piantedosi, dopo un confronto con il capo della Polizia Vittorio Pisani, ha fatto diramare una disposizione urgente per rafforzare i dispositivi di vigilanza su sedi diplomatiche, consolati, strutture religiose e centri culturali statunitensi e israeliani.