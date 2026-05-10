Dopo l’andata, il Milan di Allegri ha accumulato meno punti rispetto a quello di Conceiçao, segnando anche meno gol. La squadra si prepara alla sfida contro l’Atalanta adottando tre regole fondamentali, mentre i cambi in formazione non hanno modificato i principi di gioco. L’obiettivo è ritrovare determinazione e concentrazione per migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

Sono mesi di siccità. Il Milan non segna più – un gol nelle ultime cinque – e il suo girone di ritorno preoccupa per la volata Champions: da inizio gennaio a oggi, sono arrivati 25 punti in 15 giornate. Sotto il livello degli ultimi anni, anche della scorsa stagione con Conceiçao: i punti, nelle prime 16 giornate del ritorno, sono stati 27 un anno fa, 32 nel 2024 con Pioli e 35 nell’anno dello scudetto. Solo nel difficilissimo 2023, quando il Milan campione d’Italia andò in crisi, il rendimento era stato peggiore: 23 punti ma tre vittorie nelle ultime tre partite. Insomma, i milanisti rischiano di vedere il peggior girone di ritorno della storia recente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri, ritorno da incubo: meno punti di Conceiçao. Contro l'Atalanta tre regole da rispettare

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