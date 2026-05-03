Nel pomeriggio di domenica, il Milan ha subito una sconfitta al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo, nella 35ª giornata di Serie A 20252026. È il quarto ko consecutivo per la squadra in questa fase del campionato, che si aggiunge a una serie di risultati negativi che stanno influenzando il rendimento della squadra. La prestazione della formazione rossonera ha suscitato molte critiche, mentre il tecnico ha affrontato le domande dei giornalisti dopo la partita.

La sconfitta al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, nella 35ª giornata di Serie A 20252026, conferma il momento complicato del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri sta vivendo una flessione evidente, iniziata dopo il derby e mai realmente superata, che rischia di compromettere quanto costruito fino a gennaio. I numeri delle ultime cinque partite descrivono una crisi profonda: una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con appena un gol segnato e sei subiti. Dati che fotografano un gruppo in difficoltà sia nella produzione offensiva sia nella tenuta difensiva. La squadra appare meno brillante, meno incisiva e più vulnerabile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, un girone di ritorno da dimenticare: Allegri peggio di Conceição

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