Allegri è sicuro | Il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile

In vista della partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore dei rossoneri ha dichiarato di voler restare al club il più a lungo possibile. Ha ribadito la sua volontà di continuare la collaborazione, rispondendo alle voci di un possibile allontanamento da parte dell’amministratore delegato. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussioni sul suo futuro all’interno della squadra.

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