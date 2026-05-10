Allegri è sicuro | Il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile
In vista della partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore dei rossoneri ha dichiarato di voler restare al club il più a lungo possibile. Ha ribadito la sua volontà di continuare la collaborazione, rispondendo alle voci di un possibile allontanamento da parte dell’amministratore delegato. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussioni sul suo futuro all’interno della squadra.
Stasera, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si accenderanno per Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Una gara che i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno vincere ad ogni costo per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una qualificazione che sembrava scontata, messa in discussione dai 4 punti conquistati nelle ultime 6 partite (4 di queste terminate con una sconfitta senza segnare gol. «Adesso inizia un mini campionato di tre partite, va vista in questo modo. Abbiamo tre punti di vantaggio. Se facciamo i risultati andremo in Champions, sennò non ci siamo meritati di andare in Champions», ha commentato Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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