In conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha parlato della prossima partita contro l’Atalanta, sottolineando l’obiettivo di rimanere in rossonero il più a lungo possibile. La squadra arriva da una sconfitta contro il Sassuolo e si trova in un momento complicato, con tensioni interne nella società. Allegri ha condiviso anche alcune riflessioni sul suo futuro e sul suo ruolo nella squadra.

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro l’Atalanta. Un match che arriva in un momento molto delicato per il Milan, reduce dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo e attraversato da tensioni interne a livello societario. I rossoneri sono attualmente terzi in classifica con 67 punti, seguiti dalla Juventus a quota 65 (impegnata a Lecce) e dalla Roma a 64, che affronterà il Parma. Di seguito le sue parole. Allegri: “Non sono preoccupato, siamo padroni del nostro destino”. Sui tifosi “Finora possiamo solo ringraziarli: dal 17 agosto ci sono sempre stati vicini e lo stadio è stato quasi sempre pieno. Abbiamo avvertito costantemente il loro appoggio e lo faranno anche domani in una fase cruciale della stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Il mio obiettivo è restare al Milan il più a lungo possibile”

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