Caressa ricorda lo sfogo dov'è Rocchi? la risposta di Allegri in tv | Dovevo fermare la partita

Due anni dopo, il tecnico del Milan è tornato a parlare di un episodio avvenuto durante la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In quell'occasione, si era rivolto urlando “Dov’è Rocchi?” nel momento del recupero, riferendosi all’arbitro designato. Recentemente, Caressa ha ricordato quella scena, mentre Allegri ha commentato in televisione spiegando di aver ritenuto necessario fermare la partita in quella fase.

Il tecnico del Milan protagonista due anni fa della frase urlata nel recupero della finale di Coppa Italia con l'Atalanta. Allora Allegri era sulla panchina della Juve.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Schedare le scuole “di sinistra”, “woke” e “comuniste”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bagno a RipoliA Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni... Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia: “Se Hormuz non riapre, colpiremo le centrali”, la risposta di Teheran: “Distruggeremo infrastrutture energetiche”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, domenica 22 marzo: Trump minaccia Teheran: "Se Hormuz non riapre entro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caressa ricorda lo sfogo dov'è Rocchi?, la risposta di Allegri in tv: Dovevo fermare la partita; Perché Zazzaroni-Sabatini (e Caressa) che reagiscono ad Adani-Cassano è un passaggio storico del calcio parlato, mica solo una questione di garra charrua o giornalisti leccac*lo; Problemi DAZN in Juventus-Milan, tifosi furiosi sui social. Lo sfogo di Varriale: Disastro assoluto. Caressa ricorda lo sfogo dov’è Rocchi?, la risposta di Allegri in tv: Dovevo fermare la partitaIl tecnico del Milan protagonista due anni fa della frase urlata nel recupero della finale di Coppa Italia con l'Atalanta ... fanpage.it Italia eliminata, lo sfogo di Caressa: Gravina non può essere il presidente dei prossimi 4 anni. Non può prenderci per i fondelli. Come possono restare tutti al loro posto?L'Italia è uscita sconfitta ai rigori dalla Bosnia ed è stata eliminata dai prossimi Mondiali di Usa-Messico-Canada 2026 rimanendo esclusa dalla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva. Un ... calciomercato.com «Siamo usciti un paio di mesi senza neanche baciarci», ricorda Fabio Caressa. La sua storia con Benedetta Parodi inizia nei corridoi di Tele +, dove lei era stagista e lui già lavorava come giornalista. Per riuscire a invitarla a uscire, Fabio ha dovuto insistere p - facebook.com facebook