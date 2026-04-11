Spalletti sincero dopo la vittoria della Juve sull'Atalanta | Altre volte abbiamo giocato meglio
Dopo la partita tra Juventus e Atalanta, il tecnico della Juventus ha dichiarato che, sebbene la squadra abbia ottenuto una vittoria, in passato aveva mostrato un rendimento superiore. Ha aggiunto che, nonostante le prestazioni precedenti, ottenere i tre punti in questa occasione era ciò che contava di più. La partita si è conclusa con la Juventus che ha prevalso sull'Atalanta, portando a casa i punti desiderati.
Luciano Spalletti è sincero dopo la vittoria della Juventus sull'Atalanta: "Altre volte abbiamo giocato meglio, ma era importante vincere".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Spalletti sconsolato dopo il crollo col Como, c’è un dato allarmante: “È successo per tredici volte”
Leggi anche: Passerella sull’Adda crollata 4 volte, nel mirino l’azienda appaltante. Un residente: “4 milioni buttati”