Allegri a DAZN | Ora abbiamo una partita importante a Genova che può essere determinante per la Champions Leao? Conta la squadra

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, l’allenatore del Milan ha commentato la partita e ha parlato di una prossima sfida a Genova, definendola importante e potenzialmente decisiva per la qualificazione in Champions League. Ha inoltre sottolineato che l’obiettivo principale è la squadra, facendo riferimento a Leao senza approfondire dettagli specifici. Le dichiarazioni sono state rilasciate nell’immediato post-partita a DAZN.

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