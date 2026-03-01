Milan Tare nel pre partita | Il nostro obiettivo era ridare stabilità Creare una squadra che può raggiungere la Champions
Il direttore sportivo del Milan ha parlato prima della sfida contro la Cremonese, spiegando che l’obiettivo principale era conferire stabilità alla squadra e costruire una formazione in grado di qualificarsi alla Champions League. Ha sottolineato come il progetto sia orientato a migliorare la competitività e a raggiungere traguardi importanti nel campionato. Le sue parole sono state rilasciate in vista della partita di oggi.
Milan, Tare: «Obiettivo raggiunto: squadra stabile e pronta per la Champions»Prima della partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata di Serie A, il direttore sportivo rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN...
Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»
