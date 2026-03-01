Il direttore sportivo del Milan ha parlato prima della sfida contro la Cremonese, spiegando che l’obiettivo principale era conferire stabilità alla squadra e costruire una formazione in grado di qualificarsi alla Champions League. Ha sottolineato come il progetto sia orientato a migliorare la competitività e a raggiungere traguardi importanti nel campionato. Le sue parole sono state rilasciate in vista della partita di oggi.

Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego» Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Cremonese, parla Giacchetta: «Tutte le sfide non sono mai perse in partenza, lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante» Udinese Fiorentina, otto anni dopo la tragedia: la sfida che rinnova il ricordo di Davide Astori e unisce i tifosi nel segno della memoria Pierluigi Collina svela: «L’obiettivo è eliminare, o limitare, le perdite di tempo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Tare nel pre partita: «Il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions»

Milan, Tare: «Obiettivo raggiunto: squadra stabile e pronta per la Champions»Prima della partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata di Serie A, il direttore sportivo rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN...

Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»Landucci nel pre partita di Torino Milan: le dichiarazioni del vice allenatore rossonero, sostituto di Allegri, a Sky, prima dell’inizio del match...

Contenuti e approfondimenti su Milan.

Temi più discussi: Milan, è già caccia al centravanti: Guirassy in pole, ma Tare ha due alternative; Milan, caccia al nuovo numero 9: Guirassy in pole, ma spunta l’occasione Jackson; Milan a caccia di un numero 9: tutti i nomi sulla lista del Ds Tare per l'anno prossimo; Milan su Goretzka: Allegri spinge, ma è sfida europea.

Tare a DAZN: Una sconfitta non può togliere delle certezze che abbiamo avuto per sei mesi consecutiviIgli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Cremonese-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero. Il primo anno di Tare al Milan e l’avvio ... milannews.it

Tare promuove il Milan e guarda al futuro: doppio annuncio del DsLe dichiarazioni del dirigente rossonero prima del calcio d’inizio della sfida dello Zini tra i grigiorossi e il Diavolo. Ecco le sue parole Tare promuove il Milan e guarda al futuro: doppio annuncio ... milanlive.it

LE PAROLE PRIMA DI CREMONESE-MILAN : https://shorturl.at/YdVXn - facebook.com facebook

#Cremonese- #Milan, le formazioni ufficiali x.com