Alleanze per l’assemblea Komarek punta sugli italiani E sul fascino della Formula Uno
L’assemblea di un importante gruppo nautico si terrà giovedì per decidere il controllo del colosso forlivese. Due liste si sfideranno, una delle quali rappresenta più della metà degli azionisti e punta a ottenere la maggioranza nel consiglio di amministrazione. La sfida si svolgerà online, mentre tra le strategie si conta anche sul sostegno di un politico italiano e sull’interesse per la Formula Uno, che contribuiscono a rinforzare le alleanze.
La sfida mondiale avverrà online. Il controllo di Ferretti, il colosso forlivese leader della nautica, si deciderà giovedì in assemblea: due liste, quella che rappresenterà oltre il 50% degli azionisti prenderà il controllo del cda (tutti i consiglieri tranne uno). Da una parte il magnate ceco Karel Komarek, dall’altra il colosso cinese Weichai. Il primo è salito con l’Opa parziale dal 14,5% al 23,2%: l’obiettivo era arrivare al 29,9%. Oltre la metà delle quote acquisite sono quelle di Piero Ferrari (5%), il figlio del mitico Enzo, che sarà confermato in cda se sarà lo sfidante a vincere. Ma per mettere i cinesi in minoranza serviranno altre alleanze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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