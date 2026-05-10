L’assemblea di un importante gruppo nautico si terrà giovedì per decidere il controllo del colosso forlivese. Due liste si sfideranno, una delle quali rappresenta più della metà degli azionisti e punta a ottenere la maggioranza nel consiglio di amministrazione. La sfida si svolgerà online, mentre tra le strategie si conta anche sul sostegno di un politico italiano e sull’interesse per la Formula Uno, che contribuiscono a rinforzare le alleanze.

La sfida mondiale avverrà online. Il controllo di Ferretti, il colosso forlivese leader della nautica, si deciderà giovedì in assemblea: due liste, quella che rappresenterà oltre il 50% degli azionisti prenderà il controllo del cda (tutti i consiglieri tranne uno). Da una parte il magnate ceco Karel Komarek, dall’altra il colosso cinese Weichai. Il primo è salito con l’Opa parziale dal 14,5% al 23,2%: l’obiettivo era arrivare al 29,9%. Oltre la metà delle quote acquisite sono quelle di Piero Ferrari (5%), il figlio del mitico Enzo, che sarà confermato in cda se sarà lo sfidante a vincere. Ma per mettere i cinesi in minoranza serviranno altre alleanze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alleanze per l’assemblea. Komarek punta sugli italiani. E sul fascino della Formula Uno

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