Il borgo di Scilla, situato sulla Costa Viola in Calabria, si distingue per le sue case che si affacciano sugli scogli e per le strutture storiche presenti tra il quartiere di Chianalea e il Castello Ruffo. La zona combina elementi di antica architettura e paesaggi marini, attirando visitatori interessati a scoprire un luogo ricco di tradizioni e storia. La sua posizione e le sue caratteristiche rendono il borgo un esempio di insediamento costiero con un patrimonio architettonico ben conservato.

? Cosa sapere Il borgo calabrese di Scilla integra strutture storiche tra Chianalea e il Castello Ruffo.. La gestione dei flussi turistici a Marina Grande richiede pianificazione per i periodi estivi.. Scendendo dalle pendici dell’Aspromonte, lo sguardo si apre improvvisamente sullo Stretto di Messina quando emerge Scilla, borgo calabrese della Costa Viola dove la roccia sostiene le case e il tempo sembra fermarsi. Il borgo si rivela come un luogo sospeso tra mito e realtà. La struttura urbana si aggrappa ai costoni rocciosi, offrendo scorci che sembrano composizioni fotografiche naturali. Visitare questa località richiede una strategia precisa: muoversi esclusivamente a piedi per assaporare l’atmosfera, pur considerando la difficoltà nel reperire parcheggio durante i periodi di massima affluenza turistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scilla: tra miti e case sugli scogli, il fascino della Costa Viola

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