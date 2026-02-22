Di Gregorio abbiamo più di un problema | la Juventus fa ancora i conti con l’eredità Giuntoli e Thiago Motta

La Juventus affronta ancora le conseguenze delle decisioni di Giuntoli, che hanno influenzato la rosa e l’allenatore Thiago Motta. La situazione si complica con le prestazioni di Szczesny, che continuano a far discutere i tifosi. La squadra cerca di trovare equilibrio tra vecchie scelte e nuove strategie, mentre i risultati sul campo restano sotto osservazione. La società si prepara a valutare i prossimi movimenti per risolvere le difficoltà attuali.

Di Gregorio, abbiamo più di un problema: la Juventus fa ancora i conti con l’eredità Giuntoli Di Gregorio per Szczesny: sembra una barzelletta e invece è quel che è accaduto alla Juventus di Giuntoli e Thiago Motta. Hai voglia a dire – come fa Spalletti – che le responsabilità sono condivise ma quando hai un portiere che para a giorni alterni è un problema mica da ridere. Ne scrivono Gazzetta e Stampa. Scrive la Gazzetta con Matteo Nava che parte dal primo gol del Como di ieri: Gli errori sono stati molteplici, ma alla fine il beffardo destino dei portieri ha immortalato un Di Gregorio incerto quando il pallone è arrivato nei suoi radar: il mancino di Mergim Vojvoda dall’interno dell’area verso il primo palo, la sua opposizione insufficiente a respingere il pallone che, deviato, è finito mestamente in rete. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tudor al Tottenham, ma Thiago Motta è ancora libero: quanto sta costando alla JuventusTudor è passato al Tottenham, mentre Thiago Motta resta senza squadra.

Pisa Juventus rispolvera anche un dato che non si verificava da oltre un anno: c’era ancora Thiago Motta in panchina…Di cosa si trattaDurante la sfida tra Pisa e Juventus, è emerso un dato particolare: per la prima volta da oltre un anno, Thiago Motta si trovava ancora in panchina come allenatore.

Juventus, Di Gregorio che disastro: i tifosi non lo salvano più dopo l'ultima paperaWeb in fiamme sia per l'errore del portiere Di Gregorio che ha regalato il vantaggio al Como che per la nuova maglia a righe orizzontali dei bianconeri ... sport.virgilio.it

Spalletti a DAZN: Prestazione condizionata dal primo gol. Di Gregorio non ha più responsabilità dei suoi compagniLuciano Spalletti ha commentato la brutta prestazione casalinga contro il Como ai microfoni di DAZN. Le sue parole: Partiamo dalla prestazione. La sensazione è che la squadra ... tuttojuve.com

"Abbiamo commesso un errore che non si può mai fare in questo club, e questo è il nostro atteggiamento. Dobbiamo scusarci con i tifosi, il club e la storia di questo club, perché abbiamo toccato il fondo.” Così esattamente un anno fa parlava Thiago Motta Son - facebook.com facebook

La scelta su #David e il baby promosso da Thiago Motta: #Juve- #Como, i convocati x.com