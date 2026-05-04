Di Gregorio per Szcz?sny l’indimenticabile regalo della coppia Giuntoli-Thiago Motta alla Juventus

La coppia composta da Giuntoli e Thiago Motta ha regalato alla Juventus un momento che resterà impresso nella memoria dei tifosi. La collaborazione tra i due ha portato a una serie di interventi che hanno attirato l’attenzione, con particolare attenzione alle mosse sul mercato e alle scelte tecniche. La loro presenza nel club ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati, rendendo questa stagione unica nel suo genere.

La coppia Giuntoli-Thiago Motta i tifosi della Juventus se la ricorderanno nei secoli dei secoli. Sono volti che non si dimenticano facilmente. È pressoché impossibile rintracciare una dirigenza tecnica in grado di produrre in meno di un anno più danni di quella. Non sappiamo se regga il paragone con l’invasione delle cavallette. Bisognerebbe chiedere a un agronomo che segua anche il calcio. Si va da Douglas Luiz a Koopmeiners, senza trascurare Nico Gonzalez né la svendita di Huijsen. L’elenco è lungo, meglio non infierire. È un autentico miracolo che oggi la Juventus – grazie a Luciano Spalletti – sia ancora in corsa per un posto Champions nonostante il pareggio di ieri in casa contro il Verona.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Gregorio per Szcz?sny, l’indimenticabile regalo della coppia Giuntoli-Thiago Motta alla Juventus Notizie correlate Di Gregorio, abbiamo più di un problema: la Juventus fa ancora i conti con l’eredità Giuntoli (e Thiago Motta)Di Gregorio, abbiamo più di un problema: la Juventus fa ancora i conti con l’eredità Giuntoli Di Gregorio per Szczesny: sembra una barzelletta e... Tudor al Tottenham, ma Thiago Motta è ancora libero: quanto sta costando alla JuventusCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Approfondimenti e contenuti Juventus, Giuntoli a lavoro per regalare a Thiago Motta un altro terzetto di innestiDopo gli arrivi di Di Gregorio, Khephren Thuram e Douglas Luiz, adesso per la Juventus è arrivato il momento di dare il via alla fase due del mercato. Secondo quanto riportato questa mattina dalla ... m.tuttomercatoweb.com Acquisti sbagliati, esuberi, la gestione di Motta: i capi d'accusa contro Giuntoli alla JuveCristiano Giuntoli ha provato a spiegare in tutti i modi di aver forzato la mano con i tagli per rimanere coerente alle richieste del club, nell’idea di ridurre i costi. Ma gli obiettivi finanziari ... gazzetta.it