Allarme Polizia | email con loghi ufficiali per ricatto e denaro

La polizia ha segnalato un aumento di email fraudolente che utilizzano loghi ufficiali per intimidire le persone e richiedere denaro. Questi messaggi spesso presentano elementi visivi simili a quelli di enti pubblici o aziende, cercando di sembrare autentici. Le email contengono accuse pesanti, come minacce di azioni legali o di divulgare informazioni riservate, con l’obiettivo di spaventare le vittime e indurle a pagare.

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? Punti chiave Come distinguere un'email vera da una contraffatta con loghi ufficiali?. Quali accuse gravi vengono usate per spaventare le vittime via email?. Perché i criminali chiedono denaro per interrompere le indagini penali?. Come si riconosce l'indirizzo reale del mittente durante uno spoofing?.? In Breve Truffatori usano lo spoofing per simulare indirizzi email istituzionali a Cosenza.. Accuse di pedopornografia servono a indurre pagamenti per interrompere indagini penali.. Le autorità non notificano atti giudiziari o sanzioni tramite messaggi elettronici.. Verificare l'indirizzo reale del mittente previene il furto di dati sensibili..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme Polizia: email con loghi ufficiali per ricatto e denaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Email urgente sulla tessera sanitaria? Potresti consegnare tutto ai truffatori (la Polizia Postale è allarmata)Una semplice email sul rinnovo della tessera sanitaria può trasformarsi in un furto di identità. Email sul rinnovo della tessera sanitaria: l’allarme del ministero della Salute sulla truffa, ecco come difendersiL’allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute e riguarda una nuova ondata di truffe online che sta colpendo migliaia di cittadini... Argomenti più discussi: Attenzione alle truffe online che impiegano il nostro nome, l’allarme della Polizia Postale. Come proteggersi; Email truffa con false accuse di pedopornografia, allarme dalla Polizia Postale; Allarme truffe alle aziende; Polizia, allarme sicurezza: 171 provvedimenti in quattro mesi.