Email urgente sulla tessera sanitaria? Potresti consegnare tutto ai truffatori la Polizia Postale è allarmata

Una recente truffa via email sulla tessera sanitaria ha portato a furti di identità, perché i malintenzionati sfruttano messaggi falsi per ottenere dati sensibili. La Polizia Postale ha segnalato un aumento di tentativi di phishing che coinvolgono cittadini ignari, inducendoli a condividere informazioni personali. Questi attacchi avvengono spesso attraverso email che sembrano ufficiali, ma nascondono trappole digitali. Le autorità avvertono di fare attenzione a ogni richiesta sospetta.

Una semplice email sul rinnovo della tessera sanitaria può trasformarsi in un furto di identità. La Polizia Postale ha segnalato una nuova ondata di phishing che sfrutta un documento fondamentale per la salute di tutti i cittadini. Il meccanismo è studiato per sembrare credibile, urgente e ufficiale. Bastano pochi clic e l'inserimento dei propri dati per consegnarli ai truffatori. Non è la prima volta che accade, ma il numero di vittime dimostra che la trappola continua a funzionare. La truffa segue uno schema già visto nei mesi scorsi. I criminali inviano email che, a un primo sguardo, sembrano provenire da enti pubblici.