Allarme Bassetti | rischio Hantavirus dopo lo sbarco di 29 passeggeri
Un allarme è stato lanciato a seguito dello sbarco di 29 passeggeri da una nave, con preoccupazioni riguardo al possibile rischio di diffusione dell’Hantavirus. Sono state sollevate domande su come i passeggeri potrebbero aver trasmesso il virus attraverso aerosol e su chi abbia preso decisioni logistiche potenzialmente rischiose durante le operazioni di sbarco. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie.
? Domande chiave Come possono i passeggeri aver diffuso il virus tramite aerosol?. Chi ha preso decisioni logistiche rischiose durante lo sbarco della nave?. Dove potrebbero manifestarsi i primi casi di polmonite nelle prossime settimane?. Perché i sintomi potrebbero apparire solo dopo sei settimane di incubazione?.? In Breve Primo decesso registrato l'11 aprile mentre i passeggeri sbarcavano tramite barche da pesca.. Periodo di incubazione del virus stimato intorno alle sei settimane dopo il contatto.. Rischio aerosol per passeggeri sbarcati verso Johannesburg, Sydney o New York.. Monitoraggio epidemiologico necessario per i prossimi trenta giorni post sbarco.🔗 Leggi su Ameve.eu
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