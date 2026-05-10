Durante l’ultima allerta meteo, via Matteotti ha subito allagamenti causati dall’ostruzione delle caditoie da parte di rami caduti. Il Gruppo Cap ha spiegato che i rami sono finiti a terra e hanno impedito il corretto deflusso dell’acqua, contribuendo all’accumulo durante il forte temporale di questa settimana. Nessuna altra causa è stata indicata come responsabile di questi allagamenti.

Rami finiti a terra e che hanno poi ostruito le caditoie di collegamento con la rete di raccolta delle acque: è questa la motivazione che Gruppo Cap ha addotto per giustificare gli allagamenti che in occasione della bomba d’acqua di questa settimana hanno riguardato via Matteotti. Come noto la via in questione confina con il parcheggio dove si è lavorato nel contesto del Progetto Spugna di Città metropolitana per realizzare un sistema capace, appunto, di evitare problemi in occasione di precipitazioni fuori norma. Secondo Gruppo Cap, dunque, il sistema da poco realizzato avrebbe funzionato perfettamente. "A seguito del forte temporale...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allagamento di via Matteotti: "Caditoie ostruite dai rami"

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