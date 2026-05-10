Nel suo nuovo libro, Valeriana Maspero, insegnante, giornalista e studiosa di storia locale, approfondisce la figura di Teodolinda, regina dei Longobardi. La narrazione si concentra sulla figura della principessa e regina, tra elementi storici e leggende, offrendo un'analisi della sua presenza alla corte e del suo ruolo nel periodo. La pubblicazione si propone di fare luce su aspetti meno noti della figura di Teodolinda, spesso avvolta da misteri.

“Teodolinda: donna e regina, tra storia e leggenda“. Chi era Teodolinda l’affascinante principessa alla corte dei Longobardi? Lo racconta nel suo ultimo libro Valeriana Maspero, laureata in Storia e Filosofia, insegnante, giornalista e da sempre appassionata di storia locale. Una narrazione rigorosamente documentata, che fruga tra le pieghe della storia, per incontrare la donna oltre il personaggio. Tanti hanno scritto di Teodolinda, ma Valeriana la propone tra fiaba, giallo e vita domestica. "La Bolis Edizioni di Bergamo a seguito dell’incontro con l’Università popolare monzese “Letture su Bisanzio“ mi ha chiesto di scrivere una biografia di Teodolinda – racconta – essendo io monzese, conoscitrice della biblioteca capitolare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla scoperta di Teodolinda, regina ’sconosciuta’

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