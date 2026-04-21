Aggressione nella notte in via Regina Teodolinda | uomo di 38 anni in ospedale

Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, in via Regina Teodolinda a Como, un uomo di 38 anni è stato ferito e trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sulle eventuali responsabilità. La zona è stata sorvegliata dalle forze dell’ordine nelle ore successive.

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito nella notte tra il 20 e il 21 aprile in via Regina Teodolinda, a Como. L’episodio è avvenuto poco prima dell’1.30, in un tratto di strada che collega la zona della stazione San Giovanni a piazza San Rocco.Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Aggressione nella notte: due feriti portati in ospedaleMomenti di tensione nella notte a Rapallo, dove due persone sono rimaste ferite in seguito a un’aggressione. Turate, aggressione nella notte: 30enne portato in ospedaleCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...