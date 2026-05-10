Il film ambientato nella pianura di Sossai ha suscitato discussioni per la sua rappresentazione di un Veneto caratterizzato da malinconia e storie di persone comuni. La narrazione, ben diretta, si concentra su vite difficili e situazioni di disagio, offrendo un’immagine che alcuni ritengono limitata rispetto alla complessità di quella terra. La pellicola ha attirato l’attenzione per il modo in cui riflette aspetti meno noti della regione.

Ripensandoci, aveva proprio ragione Sergio Castellitto. I David di Donatello? «Da demolire», aveva detto, testuale, con proverbiale schiettezza. Non tanto e non solo per i comizietti, come ha giustamente notato Francesco Borgonovo su queste pagine, che hanno contrappuntato l’estenuante serata condotta da un incontenibile Flavio Insinna. Per la lagna di Matilda De Angelis sull’impoverimento intellettuale eccetera. Per gli svarioni di Valeria Bruni Tedeschi, ignara dei fondamenti nel tragico Ventennio delle grandi istituzioni cinematografiche italiane. E per i proclami di Lino Musella e i moniti di Rosella Pastorino, autrice di Le assaggiatrici («Si può essere colpevoli per inerzia») che vorrebbero trasporre nel presente la pedagogia resistenziale e antinazista.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alla pianura di Sossai mancano pezzi

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