Alla mostra mercato del giocattolo vintage 4mila visitatori

L’ottava edizione della mostra-mercato del giocattolo vintage si è conclusa today a Piacenza Expo, attirando circa 4.000 visitatori in due giorni di apertura. La manifestazione ha visto espositori e appassionati provenienti da diverse regioni, con una vasta selezione di giocattoli d’epoca in esposizione e vendita. La giornata finale ha registrato un afflusso di pubblico superiore alle aspettative, contribuendo a chiudere questa edizione con un record di partecipanti.

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Non poteva che chiudersi con un record l’ottava edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage, che ha chiuso i battenti oggi nel tardo pomeriggio dopo due giorni d’apertura a Piacenza Expo. L’evento fieristico, proposto per la seconda volta in edizione autonoma dopo sei anni in veste di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si torna un po’ bambini girando alla mostra del giocattolo vintageUn evento fieristico per visitatori di ogni età quello che ha aperto i battenti questa mattina a Piacenza Expo e che proseguirà anche domani, per... Borsa scambio del giocattolo vintageStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Torna la Borsa... Argomenti più discussi: 30ª Mostra mercato del disco di Pisa; Tre Giorni per il Giardino: mostra-mercato al Castello di Masino; Cattolica in Fiore, la tradizionale mostra mercato dedicata ai florovivaisti protagonista del weekend; Oltre 15mila visitatori alla Mostra mercato dell’agricoltura Maggio a Cles.