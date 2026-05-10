Alla mostra mercato del giocattolo vintage 4mila visitatori
L’ottava edizione della mostra-mercato del giocattolo vintage si è conclusa today a Piacenza Expo, attirando circa 4.000 visitatori in due giorni di apertura. La manifestazione ha visto espositori e appassionati provenienti da diverse regioni, con una vasta selezione di giocattoli d’epoca in esposizione e vendita. La giornata finale ha registrato un afflusso di pubblico superiore alle aspettative, contribuendo a chiudere questa edizione con un record di partecipanti.
Non poteva che chiudersi con un record l’ottava edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage, che ha chiuso i battenti oggi nel tardo pomeriggio dopo due giorni d’apertura a Piacenza Expo. L’evento fieristico, proposto per la seconda volta in edizione autonoma dopo sei anni in veste di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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