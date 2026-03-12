La Borsa scambio del giocattolo vintage si terrà sabato 28 e domenica 29 marzo presso l’Hotel Mercure Rome West, situato in Viale degli Eroi di Cefalonia 301. L’evento prevede l’esposizione e lo scambio di giocattoli d’epoca, con la partecipazione di collezionisti e appassionati. L’ingresso è aperto al pubblico durante entrambe le giornate.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Torna la , sabato 28 e domenica 29 marzo all'Hotel Mercure Rome WestViale degli Eroi di Cefalonia 301. Un evento imperdibile per collezionisti e appassionati di Lego, Puffi, Barbie, videogiochi vintage, action figure e tantissimi giocattoli che hanno fatto la storia. Il centro congressi sarà interamente dedicato alla manifestazione, con diverse sale espositive e circa 150 banchi,con espositori provenienti da tutta Italia. All’ingresso una persona addetta consegnerà una piantina dell’evento, per aiutare il visitatore a girare comodamente tutte le sale senza perdere nulla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Pantheon e Giocattolo vintage inaugurano la nuova stagione fieristica di Piacenza ExpoSaranno ancora Pantheon - storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo, giunta alla sua 43esima edizione - e la Mostra-mercato...

novegro borsa scambioLa tua collezione di giocattoli e videogiochi dei “tempi d’oro” non è mai abbastanza grande? Novegro Borsa Scambio, che si svolgerà domenica 7...

BORSA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO VINTAGE31 gennaio 2026

Contenuti utili per approfondire Borsa scambio

Argomenti discussi: Tutto quello che sappiamo su fiera vintage 28 29 marzo.

Fiera del giocattolo vintageTorna a Roma la Borsa scambio di Giocattoli Vintage, un tuffo nella nostalgia tra Barbie, Subbuteo e retrogaming. Il 20 e 21 settembre l’Hotel Mercure Rome West, in viale degli Eroi di Cefalonia 301, ... romatoday.it

Borsa del giocattolo Attesi oltre 60 espositoriDopo una pausa di quasi due anni per la pandemia, la Borsa del giocattolo d’epoca torna nella sua antica sede dell’Hotel Delta Florence in via Vittorio Emanuele a Calenzano. L’appuntamento è fissato ... lanazione.it