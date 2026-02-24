Cultura della Legalità i Carabinieri incontrano 150 studenti

I Carabinieri hanno organizzato un incontro con 150 studenti per promuovere la cultura della legalità, dopo aver ricevuto richieste da parte delle scuole locali. Durante l’appuntamento, hanno spiegato l’importanza del rispetto delle regole e condiviso esempi pratici di come affrontare situazioni di rischio. L’obiettivo è avvicinare i giovani ai valori civici e rafforzare la consapevolezza delle conseguenze di comportamenti scorretti. L’evento si è svolto in un’aula scolastica della provincia di Avellino.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e concordate con gli Uffici Scolastici proseguono, nella provincia di Avellino, gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Negli ultimi giorni, nell’ambito del progetto della Cultura della Legalità i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 150 frequentatori dell’Istituto Comprensivo Serino e dell’Istituto Statale “Mons. Pasquale Guerriero” I ragazzi della scuola primaria di Forino e di quella secondaria di primo grado di Avella, dopo aver sentito come l’Arma dei Carabinieri è organizzata e le principali attività istituzionali, hanno ascoltato con attenzione le indicazioni ricevute sull’uso del telefono cellulare, sui rischi nascosti del web. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Cultura della Legalità: i Carabinieri incontrano studenti e cittadiniI Carabinieri di Avellino continuano a incontrare studenti e cittadini per parlare di legalità.

Cultura della legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti a ErbaI carabinieri di Como sono arrivati a Erba per parlare di legalità con gli studenti.

